"Сіті" придбає відкриття Ліги 1.
Хусанов, getty images
09 січня 2025, 09:29
Центральний захисник французького Ланса Абдукодір Хусанов близький до переходу в Манчестер Сіті. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 20-річний узбек став головною трансферною метою керманича "містян" Пепа Гвардіоли щодо посилення оборони команди в зимове трансферне вікно.
Зазначається, що переговори про перехід Хусанова в англійський клуб перебувають на просунутій стадії і цілком ймовірно офіційне оголошення відбудеться до кінця поточного тижня.
Контрактна угода футболіста з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.
У нинішньому сезоні Абдукодір Хусанов провів за Ланс 16 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.