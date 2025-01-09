Англія

"Сіті" придбає відкриття Ліги 1.

Центральний захисник французького Ланса Абдукодір Хусанов близький до переходу в Манчестер Сіті. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 20-річний узбек став головною трансферною метою керманича "містян" Пепа Гвардіоли щодо посилення оборони команди в зимове трансферне вікно.

Зазначається, що переговори про перехід Хусанова в англійський клуб перебувають на просунутій стадії і цілком ймовірно офіційне оголошення відбудеться до кінця поточного тижня.