"Вулвз" оформили перший зимовий трансфер.
Агбаду, wolves
09 січня 2025, 13:21
Англійський Вулвергемптон оголосив про перехід центрального захисника Емманюеля Агбаду з французького Реймса.
За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, "вулвз" заплатив за 27-річного івуарійця 18 млн. євро. Контракт підписано до 30 червня 2029 року. В новому клубі футболіст виступатиме під 12-м номером.
Цього сезону Емманюеля Агбаду відіграв за Реймс 15 матчів та отримав чотири жовті картки.
Наразі Вулвергемптон посідає 17-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 16 очок у 20 зіграних матчах.