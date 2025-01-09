Англія

"Вулвз" оформили перший зимовий трансфер.

Англійський Вулвергемптон оголосив про перехід центрального захисника Емманюеля Агбаду з французького Реймса.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, "вулвз" заплатив за 27-річного івуарійця 18 млн. євро. Контракт підписано до 30 червня 2029 року. В новому клубі футболіст виступатиме під 12-м номером.

Цього сезону Емманюеля Агбаду відіграв за Реймс 15 матчів та отримав чотири жовті картки.

Наразі Вулвергемптон посідає 17-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 16 очок у 20 зіграних матчах.