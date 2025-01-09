Англія

Форвард Айнтрахта готовий перейти в АПЛ негайно.

Манчестер Сіті усно погодив умови контракту з Омаром Мармушем. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

25-річний нападник хоче негайно перейти в клуб АПЛ, де він наразі є пріоритетною метою.

Айнтрахт уже повідомлений про інтерес і очікує першої пропозиції з Англії не пізніше вихідних. Німецький клуб оцінює трансфер у 80 мільйонів євро.

Цього сезону Омар Мармуш відіграв за Айнтрахт Ф 24 матчі, забив 18 голів та віддав 12 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті погодив контракт з центрбеком Палмейраса Рейсом.