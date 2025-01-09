Форвард Айнтрахта готовий перейти в АПЛ негайно.
Омар Мармуш, Getty Images
09 січня 2025, 21:57
Манчестер Сіті усно погодив умови контракту з Омаром Мармушем. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
25-річний нападник хоче негайно перейти в клуб АПЛ, де він наразі є пріоритетною метою.
Айнтрахт уже повідомлений про інтерес і очікує першої пропозиції з Англії не пізніше вихідних. Німецький клуб оцінює трансфер у 80 мільйонів євро.
Цього сезону Омар Мармуш відіграв за Айнтрахт Ф 24 матчі, забив 18 голів та віддав 12 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті погодив контракт з центрбеком Палмейраса Рейсом.