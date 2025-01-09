Англія

Переговори між клубами продовжуються.

Манчестер Сіті незабаром може підписати центрального захисника Палмейраса Вітора Рейса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "містян" вже домовилося з 18-річним бразильцем про умови особистого контракту.

Тепер справа за клубами і переговорний процес відбувається досить швидко. За футболіста клуб АПЛ пропонує близько 40 мільйонів євро.

Минулого сезону Рейс провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі.