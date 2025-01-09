Переговори між клубами продовжуються.
Вітор Рейс, Getty Images
09 січня 2025, 18:59
Манчестер Сіті незабаром може підписати центрального захисника Палмейраса Вітора Рейса. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "містян" вже домовилося з 18-річним бразильцем про умови особистого контракту.
Тепер справа за клубами і переговорний процес відбувається досить швидко. За футболіста клуб АПЛ пропонує близько 40 мільйонів євро.
Минулого сезону Рейс провів 22 матчі, в яких забив два м'ячі.