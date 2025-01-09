Англія

Пеп Гвардіола запланував омолодження складу.

У Манчестер Сіті запланували омолодження складу. Майбутнім літом лави команди може покинути низка вікових гравців, без яких ще нещодавно було важко уявити стартовий склад "містян".

Згідно з відомостями TBR Football, з високою ймовірністю на вихід відправляться захисники Джон Стоунз і Кайл Вокер, а також голкіпер Едерсон.

Наразі Манчестер Сіті посідає шосте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги з 34 набраними очками після 20 турів.

Зазначимо, що 11 січня колектив Хосепа Гвардіоли зіграє в Кубку Англії проти Солфорд Сіті, а трьома днями пізніше зустрінеться з Брентфордом у чемпіонаті.

Раніше повідомлялося, що Ман Сіті усно домовився з Мармушем про контракт.