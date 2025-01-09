Завершилися поєдинки стадії 1/32 фіналу.
Евертон - Пітерборо, Getty Images
09 січня 2025, 23:59
У четвер, 9 січня, відбулися три матчі Кубка Англії. Зокрема, Шеффілд Юнайтед поступився Кардіффу, а Евертон із Віталієм Миколенком здолав Пітерборо, а Фулгем без проблем розібрався з Вотфордом.
Евертон - Пітерборо 2:0
Голи: Бету, 42, Ндіай, 90+8 (з пенальті).
Евертон: Жоау Віржінія, Брентуейт, Кін, О'Браєн, Миколенко, Мангаля (Дукуре, 89), Гуйє, Паттерсон (Янг, 73), Ндіай, Армстронг (Харрісон, 68), Бету (Броя, 68).
Пітерборо: Білокапіч, Неветт (Уоллін, 46), Фернандес, Катонго, Конн, Дорнеллі (Одо, 76), Гейз, О'Брайен-Брейді (Мазерсілл, 88), Коллінз, Кіпріану (Де Гавілланд, 65), Джонс (Ліндгрен, 46).
Попередження: Бету (65).
Фулгем - Вотфорд 4:1
Голи: Муніз, 26, Хіменес, 49 (з пенальті), Андерсен, 65, Кастань, 85 — Вата, 33.
Фулгем: Бенда, Куенка, Андерсен (Діоп, 66), Сессеньон, Кастань, Лукіч (Рід, 77), Перейра, Сміт-Роу (Кінг, 66), Івобі (Годо, 66), Траоре, Родріго Муніз (Хіменес, 46).
Вотфорд: Бонд, Ларусі, Ендрюс, Тіквіч, Огбонна, Портеус, Кайембе, Вата (Чакветадзе, 67), Двомо (Луза, 31), Інс (Баа, 67), Думбія (Набізада, 89).
Попередження: Кайембе (8), Куенка (38).
Шеффілд Юнайтед — Кардіфф 0:1
Гол: Ашфорд, 19.