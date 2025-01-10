Англія

Грузин може переїхати на Енфілд Роуд.

Ліверпуль може розглянути можливість підписання вінгера Наполі Хвічі Кварацхелії, якщо він вирішить залишити італійський клуб в січні. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" не перебувають в активному пошуку нового вінгера, однак можуть поборотися за нього, якщо з'явиться можливість придбати гравця на цю позицію.

Зазначається, що в Ліверпулі захоплені ігровими якостями 23-річного грузина та будуть ради можливості підписати його.