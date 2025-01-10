Грузин може переїхати на Енфілд Роуд.
Квара, getty images
10 січня 2025, 10:00
Ліверпуль може розглянути можливість підписання вінгера Наполі Хвічі Кварацхелії, якщо він вирішить залишити італійський клуб в січні. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.
За інформацією джерела, керівництво "червоних" не перебувають в активному пошуку нового вінгера, однак можуть поборотися за нього, якщо з'явиться можливість придбати гравця на цю позицію.
Зазначається, що в Ліверпулі захоплені ігровими якостями 23-річного грузина та будуть ради можливості підписати його.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 85 млн. євро.
Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 19 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.