Франція

Грузина хочуть бачити в столиці Франції.

Французький ПСЖ активно працює над трансфером вінгера Наполі Хвічі Кварацхелії. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, парижани хочуть, щоб 23-річний грузин приєднався до них під час зимового трансферного вікна.

Зазначається, що керівництво ПСЖ готове включити в угоду своїх гравців. Мова йде насамперед про центрального захисника Мілана Шкрініара з доплатою. На цьому етапі все залежить від того, що вирішить президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 85 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 19 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.