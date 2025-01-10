Англія

Наступним клубом бразильського вінгера стане Крузейро.

Крузейро на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого вінгера Маркіньйоса, права на якого належать лондонському Арсеналу.

21-річний бразилець увесь 2024 рік провів в оренді у Флуміненсе, а зараз він виступатиме на правах оренди за Крузейро, яка буде розрахована до кінця 2025 року.

Зазначимо, що контракт Маркіньйоса з Арсеналом спливає наприкінці червня 2027 року, але, незважаючи на травму Букайо Сака, тренерський штаб "канонірів" на чолі з Мікелем Артетою продовжує на нього не розраховувати.

У минулому сезоні молодий нападник провів за Флуміненсе 29 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 2 асисти. Портал Transfermarkt оцінює бразильця в 6 мільйонів євро.