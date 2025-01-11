Англія

Цікавий варіант для Наполі.

Ліверпуль розглядає можливість обміну одного зі своїх гравців лінії атаки на вінгера Наполі Хвічу Кварацхелію. Про це повідомляє журналіст Грем Бейлі.

За інформацією джерела, мова йде про Дарвіна Нуньєса та Федеріко К'єзу. Неаполітанський клуб скоріш за все більш зацікавлений в К'єзі, про що неодноразово писали італійські ЗМІ. Угода за участю уругвайця або італійця може бути здійснена вже у січні.

Зазначається, що Ліверпуль бачить у Кварацхелії довгострокову заміну для 32-річного вінгера Мохамеда Салаха, чий контракт закінчується наступного літа.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 85 млн. євро.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 19 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.