Англія

Поки що одноклубник Артема Добвика має допомогти підняти команду в класі.

Англійський Сандерленд, який виступає в Чемпіоншипі та претендує на повернення до АПЛ, вирішив супроводити цьогорічну зимову трансферну кампанію доволі статусним підписанням.

"Чорні коти" стежили за французьким центральним півзахисником італійської Роми Енцо Ле Фе, і зрештою домовились про його трансфер.

24-річний виконавець перейшов на правах оренди до кінця сезону, проте англійський колектив матиме можливість оформити його повноцінний трансфер цього літа.

Це коштуватиме клубу 23 млн євро й буде можливим лише в тому випадку, якщо Сандерленд таки здобуде підвищення в класі.

Нагадаємо, що Ле Фе перейшов до Роми на початку поточного сезону із французького Ренна за ті самі 23 млн євро.

Відтоді на рахунку гравця було лише десять матчів (460 хвилин).