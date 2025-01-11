Англія

Шотландець повертається додому.

Виконавчий директор Евертона Марк Воттс прокоментував призначення шотландського фахівця Девіда Моєса на посаду головного тренера команди. Його слова наводить офіційний сайт "ірисок".

"Ми раді, що Девід приєднується до нас у цей важливий момент в історії Евертона. Маючи більш ніж десятирічний досвід роботи в клубі, він є відповідним лідером, який допоможе нам провести наш останній сезон на Гудісон Парк і перейти на наш новий стадіон.

Ми з нетерпінням чекаємо можливості попрацювати з Девідом над створенням основи для нової ери Евертона", — сказав Воттс.

Нагадаємо, що 61-річний Девід Моєс обіймав посаду головного тренера Евертона з 2002 по 2013 рік. За цей період під його керівництвом "іриски" провели 518 матчів у всіх турнірах, здобули 221 перемогу, 134 рази зіграли унічию та зазнали 163 поразки.