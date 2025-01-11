Шотландець повертається додому.
Моєс, getty images
11 січня 2025, 13:10
Виконавчий директор Евертона Марк Воттс прокоментував призначення шотландського фахівця Девіда Моєса на посаду головного тренера команди. Його слова наводить офіційний сайт "ірисок".
"Ми раді, що Девід приєднується до нас у цей важливий момент в історії Евертона. Маючи більш ніж десятирічний досвід роботи в клубі, він є відповідним лідером, який допоможе нам провести наш останній сезон на Гудісон Парк і перейти на наш новий стадіон.
Ми з нетерпінням чекаємо можливості попрацювати з Девідом над створенням основи для нової ери Евертона", — сказав Воттс.
Нагадаємо, що 61-річний Девід Моєс обіймав посаду головного тренера Евертона з 2002 по 2013 рік. За цей період під його керівництвом "іриски" провели 518 матчів у всіх турнірах, здобули 221 перемогу, 134 рази зіграли унічию та зазнали 163 поразки.