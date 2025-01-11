Завершилися перші суботні поєдинки 1/32 фіналу турніру.
Ліверпуль — Аккрінгтон Стенлі, Getty Images
11 січня 2025, 16:11
У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії-2024/25 у суботу, 11 січня, уже відбулися чотири протистояння.
Ліверпуль без проблем розібрався з Аккрінгтон Стенлі на Енфілді, тричі уразивши ворота представника четвертого дивізіону країни.
Ліверпуль — Аккрінгтон Стенлі 4:0
Голи: Жота, 29, Александер-Арнольд, 45, Деннс, 76, К'єза, 90
Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд (Бредлі, 60), Кванса, Ендо (Ньйоні, 78), Цимікас — Мортон (Макконнелл, 61), Собослаї (К'єза, 46) — Елліотт, Жота, Нгумоха (Деннс, 72) — Нуньєс
Вулвергемптон на виїзді впорався з восьмою командою Чемпіоншипу Бристоль Сіті. Підсумковий рахунок на табло команди встановили ще в першому таймі.
Бристоль Сіті — Вулвергемптон 1:2
Голи: Твайн, 45+1 — Аїт-Нурі, 10, Р. Гомеш, 21
Вулвергемптон: Джонстон — Доерті, Буено, Агбаду — Р. Гомеш (П. Ліма, 89), Андре, Ж. Гомес, Аїт-Нурі — Гедеш (Бельгард, 76), Ларсен, Хван (Сарабія, 75)
Серед інших результатів:
Мідлсбро — Блекберн 0:1
Гол: Вайманн, 70
Бірмінгем — Лінкольн 2:1
Голи: Йокояма, 1, Дайкс, 79 — Макама, 90+2
Зазначимо, що на сьогодні заплановано ще 12 поєдинків Кубка Англії. Вчора ж Астон Вілла камбеком вибила з турніру Вест Гем Юнайтед.