Англія

Завершилися перші суботні поєдинки 1/32 фіналу турніру.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Англії-2024/25 у суботу, 11 січня, уже відбулися чотири протистояння.

Ліверпуль без проблем розібрався з Аккрінгтон Стенлі на Енфілді, тричі уразивши ворота представника четвертого дивізіону країни.

Ліверпуль — Аккрінгтон Стенлі 4:0

Голи: Жота, 29, Александер-Арнольд, 45, Деннс, 76, К'єза, 90

Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд (Бредлі, 60), Кванса, Ендо (Ньйоні, 78), Цимікас — Мортон (Макконнелл, 61), Собослаї (К'єза, 46) — Елліотт, Жота, Нгумоха (Деннс, 72) — Нуньєс

Вулвергемптон на виїзді впорався з восьмою командою Чемпіоншипу Бристоль Сіті. Підсумковий рахунок на табло команди встановили ще в першому таймі.

Бристоль Сіті — Вулвергемптон 1:2

Голи: Твайн, 45+1 — Аїт-Нурі, 10, Р. Гомеш, 21

Вулвергемптон: Джонстон — Доерті, Буено, Агбаду — Р. Гомеш (П. Ліма, 89), Андре, Ж. Гомес, Аїт-Нурі — Гедеш (Бельгард, 76), Ларсен, Хван (Сарабія, 75)

Серед інших результатів:

Мідлсбро — Блекберн 0:1

Гол: Вайманн, 70

Бірмінгем — Лінкольн 2:1

Голи: Йокояма, 1, Дайкс, 79 — Макама, 90+2

Зазначимо, що на сьогодні заплановано ще 12 поєдинків Кубка Англії. Вчора ж Астон Вілла камбеком вибила з турніру Вест Гем Юнайтед.