"Містяни" можуть підписати гравця Айнтрахта.
Хуго Ларссон, Getty Images
11 січня 2025, 20:51
Центральний півзахисник Айнтрахта Хуго Ларссон може перебратися в Манчестер Сіті. Про це повідомляє GiveMeSport.
За даними джерела, Сіті став лідером у перегонах за підписання 20-річного шведа. Стверджується, що німецький клуб вимагає за Ларссона близько 83,5 млн євро. На хавбека також претендують Ліверпуль і Арсенал, зазначає джерело.
У нинішньому сезоні футболіст взяв участь у 22 матчах з урахуванням усіх турнірів, забив чотири голи і записав на свій рахунок одну результативну передачу.
Чинна трудова угода Ларссона з Айнтрахтом розрахована до кінця червня 2029 року.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті домовився про трансфер Хусанова.