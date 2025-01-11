Англія

"Містяни" можуть підписати гравця Айнтрахта.

Центральний півзахисник Айнтрахта Хуго Ларссон може перебратися в Манчестер Сіті. Про це повідомляє GiveMeSport.

За даними джерела, Сіті став лідером у перегонах за підписання 20-річного шведа. Стверджується, що німецький клуб вимагає за Ларссона близько 83,5 млн євро. На хавбека також претендують Ліверпуль і Арсенал, зазначає джерело.

У нинішньому сезоні футболіст взяв участь у 22 матчах з урахуванням усіх турнірів, забив чотири голи і записав на свій рахунок одну результативну передачу.

Чинна трудова угода Ларссона з Айнтрахтом розрахована до кінця червня 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті домовився про трансфер Хусанова.