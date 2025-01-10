Узбекистанський футболіст переходить в Сіті.
Хусанов, getty images
10 січня 2025, 12:41
Центральний захисник французького Ланса Абдукодір Хусанов близький до переходу в Манчестер Сіті. Про це повідомляє Talksport.
За даними джерела, клуби досягли принципової домовленості про перехід захисника. Сторони обговорюють останні деталі угоди та відсоток від перепродажу.
Манчестер Сіті заплатить за 20-річного гравця 50 млн євро з урахуванням бонусів.
У нинішньому сезоні Абдукодір Хусанов провів за Ланс 16 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.