Англія

Узбекистанський футболіст переходить в Сіті.

Центральний захисник французького Ланса Абдукодір Хусанов близький до переходу в Манчестер Сіті. Про це повідомляє Talksport.

За даними джерела, клуби досягли принципової домовленості про перехід захисника. Сторони обговорюють останні деталі угоди та відсоток від перепродажу.

Манчестер Сіті заплатить за 20-річного гравця 50 млн євро з урахуванням бонусів.

У нинішньому сезоні Абдукодір Хусанов провів за Ланс 16 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.