Англія

Італієць має намір боротися за місце в стартовому складі.

Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза не прагне покинути клуб, незважаючи на чутки.

У суботу італієць забив свій дебютний гол за "червоних", вразивши ворота Аккрінгтона в матчі Кубка Англії (4:0). Для 27-річного футболіста це був лише п'ятий матч за команду Арне Слота у всіх турнірах.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, посилаючись на агента Федеріко К'єзи, гравець не планує йти в зимове трансферне вікно. Він має намір продовжити боротися за місце в складі Ліверпуля.

Інтерес до вінгера часто приписують клубам Серії А, які, за чутками, готові орендувати його до кінця сезону.



Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готовий обміняти одного з двох своїх гравців на Кварацхелію.