Італієць має намір боротися за місце в стартовому складі.
Федеріко К'єза, Getty Images
11 січня 2025, 23:20
Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза не прагне покинути клуб, незважаючи на чутки.
У суботу італієць забив свій дебютний гол за "червоних", вразивши ворота Аккрінгтона в матчі Кубка Англії (4:0). Для 27-річного футболіста це був лише п'ятий матч за команду Арне Слота у всіх турнірах.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, посилаючись на агента Федеріко К'єзи, гравець не планує йти в зимове трансферне вікно. Він має намір продовжити боротися за місце в складі Ліверпуля.
Інтерес до вінгера часто приписують клубам Серії А, які, за чутками, готові орендувати його до кінця сезону.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль готовий обміняти одного з двох своїх гравців на Кварацхелію.