Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Кубка Англії, який пройде 12 січня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 1/32 фіналу поточного розіграшу Кубка Англії на нас чекає гучна класична вивіска у вигляді історично принципового протистояння між лондонським Арсеналом та Манчестер Юнайтед, яке відбудеться на Емірейтс Стедіум.

*результати і розклад матчів Кубка Англії-2024/25

НЕДІЛЯ, 12 СІЧНЯ, 17:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Така рання стадія Кубка Англії нечасто дарує нам настільки гучні і цікаві вивіски, які не позбавлені ні принципового характеру, ні історичного підтексту і в цілому зберігають неабияку інтригу щодо майбутнього володаря путівки до наступного етапу, в якій би тривалій кризі одна з команд сьогодні не перебувала. Арсенал є рекордсменом за кількістю виграних Кубків Англії за всю історію (14), проте завдяки сенсаційному тріумфу минулого сезону Манчестер Юнайтед впритул наблизився до свого сьогоднішнього суперника в цьому аспекті, завоювавши свій 13 трофей найстарішого футбольного турніру, який не лише поповнив і без того багату колекцію "червоних дияволів", але й став причиною продовження перебування Еріка тен Гага на посаді головного тренера ще на кілька місяців, незважаючи на загалом жахливу минулу кампанію. Десь виграєш, а десь — навпаки...

Арсенал, у свою чергу, викликав вдосталь питань збоку власних вболівальників за підсумками першої половини поточного сезону. Здавалося б, команда Мікеля Артети продовжує бути серед претендентів на титу АПЛ, займаючи другу сходинку в турнірній таблиці, але амбіції "канонірів" за останні кілька сезонів настільки зросли, що чергове "срібло" нікого вже не влаштовує, особливо на тлі вельми комфортної переваги лідируючого Ліверпуля в кількості набраних очок. І поки Арсенал вимушений миритися з поточним статусом фаворитів мерсісайдців на "золото" у внутрішній першості, до гри лондонців в аспекті доведення затяжних атак до кількісних небезпечних і результативних ударів досі зберігаються питання.

Зрозуміло, що на початку сезону Арсенал був вимушений вчитися грати без свого надважливого капітана Мартіна Едегора, а зараз зустрівся з втратою ще одного лідера команди Букайо Сака разом із травмою головного таланта академії Ітана Нванері, але це навряд чи можна вважати виправданням жахливого виступу у минулому першому півфінальному матчі Кубка ліги проти Ньюкасла (0:2). Буквально все навколо кричить про те, що освіжити лінію атаку конче необхідно Арсеналу вже в це зимове трансферне вікно, але чи є необхідні ресурси на дійсно топове підписання? Будемо бачити...

У Манчестер Юнайтед також попереду ще дуже багато роботи над змінами в складі — так, в черговий раз та після мільйонних витрат "червоні дияволи" знову повертаються на самий початок свого будівництва, бо зрозуміло, що новий головний тренер команди Рубен Аморім на деяких виконавців абсолютно не розраховує, а ці виконавці ще й є одними з найбільш високооплачуваних гравців клубу. І хоч в своєму минулому матчі манкуніанці змогли неочікувано порадувати своїх вболівальників сенсаційною нічиєю з Ліверпулем на Енфілді, це не означає, що такі емоційні матчі "на характері" мають зараз набути системного змісту. Але ж якщо гравці Юнайтед сьогодні ще й Арсенал із Кубка Англії виб'ють на тлі минулих відібраних очок у Ліверпуля та перемоги у дербі над Ман Сіті, то як це ще можна буде назвати, окрім як не системними успіхами команди Аморіма у протистояннях з принциповими суперниками? Утім, на такий бодай якийсь привід для радощів фанатів МЮ сьогодні колективу Аморіма ще потрібно добряче напрацювати.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,83, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 5,10. Ймовірність нічийного результату в основний час представлена коефіцієнтом 3,80.