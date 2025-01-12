Англія

"Россонері" сподіваються, що Ман Сіті погодиться відпустити свого досвідченого капітана цієї зими безкоштовно.

Напередодні головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зробив заяву про те, що фланговий захисник і капітан його команди Кайл Вокер попросив клуб відпустити його вже під час поточного трансферного вікна.

34-річний англієць, у якого дійсний контракт із "містянами" до літа 2026 року, замислюється над завершенням кар'єри у найближчому майбутньому, проте це не означає, що наступний його клуб обов'язково не представлятиме один із топових європейських чемпіонатів.

Мілан прагне підсилитися Вокером і, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, досвідчений гравець готовий вислухати пропозицію збоку представника італійської Серії А, незважаючи на існуючи з літа минулого року варіанти з чемпіонату Саудівської Аравії.

За інформацією джерела, Мілан має зв'язатися з англійцем для обговорення потенційної угоди, але зазначається, що "россонері" сподіваються не витрачати грошей на трансфер Вокера і на те, що Манчестер Сіті погодиться відпустити свого капітана безкоштовно

У цьому сезоні на рахунку Кайла Вокера 18 зіграних матчів у всіх турнірах, в яких він заробив три попередження.