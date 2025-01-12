Італія

Згоду від Пепа на трансфер уже отримано.

Напередодні головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зробив заяву про те, що фланговий захисник його команди, Кайл Вокер, попросив клуб відпустити його вже під час поточного трансферного вікна.

34-річний виконавець при цьому має контракт, який завершується влітку 2026 року.

Однак бажання англійського футболіста виглядає остаточним рішенням, тож претенденти на його підписання не змусили на себе довго чекати.

Італійський Мілан увірвався до цих перегонів і вже розпочав перемовини щодо трансферу.

Наразі жодних конкретних умов цього потенційного переходу не називається.

У цьому сезоні на рахунку Вокера 18 матчів.