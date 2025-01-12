Француз може переїхати до Англії.
Чуамені, getty images
12 січня 2025, 16:22
Манчестер Сіті проявляє серйозний інтерес до опорного півзахисника мадридського Реала Орельєна Чуамені. Про це повідомляє Football Insider.
За інформацією джерела, "містяни" готові конкурувати за придбання 24-річного француза з Ліверпулем, який також дуже зацікавлений у трансфері півзахисника.
Зазначається, що при цьому "вершкові" не мають наміру продавати Чуамені в зимове трансферне вікно.
Підкреслюється, що Манчестер Сіті хоче купити півзахисника Реала з метою зміцнити центр поля команди на випадок повторення травми у Родрі.
Цього сезону Орельєн Чуамені відіграв за Реал 22 матчі та отримав дві жовті картки.