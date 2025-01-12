Англія

Француз може переїхати до Англії.

Манчестер Сіті проявляє серйозний інтерес до опорного півзахисника мадридського Реала Орельєна Чуамені. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, "містяни" готові конкурувати за придбання 24-річного француза з Ліверпулем, який також дуже зацікавлений у трансфері півзахисника.

Зазначається, що при цьому "вершкові" не мають наміру продавати Чуамені в зимове трансферне вікно.

Підкреслюється, що Манчестер Сіті хоче купити півзахисника Реала з метою зміцнити центр поля команди на випадок повторення травми у Родрі.

Цього сезону Орельєн Чуамені відіграв за Реал 22 матчі та отримав дві жовті картки.