Манчестер Сіті проявляє серйозний інтерес до опорного півзахисника мадридського Реала Орельєна Чуамені. Про це повідомляє Football Insider.
За інформацією джерела, "містяни" готові конкурувати за придбання 24-річного француза з Ліверпулем, який також дуже зацікавлений у трансфері півзахисника. 
Зазначається, що при цьому "вершкові" не мають наміру продавати Чуамені в зимове трансферне вікно. 
Підкреслюється, що Манчестер Сіті хоче купити півзахисника Реала з метою зміцнити центр поля команди на випадок повторення травми у Родрі.
Цього сезону Орельєн Чуамені відіграв за Реал 22 матчі та отримав дві жовті картки.