Англія

Маркус може залишитися в Англії.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд зацікавив лондонський Тоттенгем. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, лондонський клуб зацікавлений у підписанні нападника МЮ та намагається з'ясувати, чи можлива така угода.

Трансфер Рашфорда в Тоттенгем вважається малоймовірним — футболіст заробляє близько 300 тисяч фунтів на тиждень, "шпори" не можуть собі дозволити такі витрати. Угода може бути здійснена тільки в тому разі, якщо манкуніанці погодяться покривати істотну частину зарплати гравця.

Варіант із переходом Маркуса до іноземного клубу вважається більш вірогідним. Інтерес до 27-річного англійця виявляють Мілан, Ювентус та дортмундська Боруссія.