Англія

Зараз гравець представляє Нюрнберг на правах оренди.

Центральний нападник ПАОКа Стефанос Цимас, орендований Нюрнбергом, опинився в сферах інтересів Ліверпуля й Брайтона, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Червоні" повністю поінформовані про ситуацію 19-річного грека, який також перебуває в шортлисті "чайок". Переговорів між клубами наразі не було, тож жодних домовленостей ще не досягнуто.

За даними Плеттенберга, якщо Нюрнберг викупить Цимаса влітку, його ціна для клубів АПЛ становитиме 25 млн євро з бонусами. Контракт нападника з ПАОКом розраховано до кінця червня 2028 року.

На рахунку грека вісім голів і два асисти в 14 матчах другої Бундесліги-2024/25.