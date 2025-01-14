Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ноттінгем Форест та Ліверпуль.

Ноттінгем Форест та Ліверпуль зіграють на Сіті Граунд у двадцять першому турі англійської Прем'єр-ліги.

Нуну Ешпіріту Санту, після перемоги над Вулвергемптоном (3:0), використав із перших хвилин Єйтса в опорній зоні.

Арне Слот, на тлі поразки від лондонського Тоттенгема в Кубку ліги (0:1), залучив до стартового складу Александер-Арнольда, Конате та Робертсона в обороні, тоді як Собослаї зіграє під нападником Гакпо.

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Єйтс, Андерсон — Еланга, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд.

Запасні: Мігель, Морато, Авонії, Домінгес, Ворд-Праус, Морено, Жота, Соса, Болі.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Гакпо.

Запасні: Келлегер, Ендо, К’єза, Джонс, Елліотт, Жота, Цимікас, Кванса, Бредлі.



Гра Ноттінгем Форест — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.