Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 14 січня і розпочнеться о 22:00.

У рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між Ноттінгем Форест та Ліверпулем, яке відбудеться на Сіті Граунд.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ

ВІВТОРОК, 14 СІЧНЯ, 22:00. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ноттінгем Форест – це головна сенсація поточного сезону не лише англійського, а й європейського футболу загалом. Досить голосна і смілива заява, проте хіба вона не має під собою фактологічного підтвердження? Минулого сезону команда Нуну Ешпіріту Санту боролася за виживання — аналогічний сценарії їй прогнозувався і цього футбольного року, проте що ми маємо в результаті? А маємо ми те, що "лісники" наплювали на всі ті скептичні прогнози настільки, що зараз вони йдуть на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ, заслуговуючи на свою адресу приємні аналогії з тим самим "казковим" і сенсаційним Лестером під керівництвом Клаудіо Раньєрі, тоді як Кріс Вуд, стиль гри якого жартівливо безпосередньо асоціювався з його прізвищем, є одним із найкращих бомбардирів чемпіонату.

У контексті сьогоднішнього матчу варто сказати лише одне: Ноттінгем Форест наразі є єдиною командою АПЛ, яка змогла додати Ліверпулю плюс один у графу поразок. Донедавна "лісники" були у цілому єдиними, з урахуванням усіх турнірів, кому вдавалося завдати мерсісайдцям поразки у цій кампанії, але напередодні до них приєднався Тоттенгем, який здобув свій переможний результат у першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги. Зараз переможна серія команди Нуну в чемпіонаті складає шість поєдинків поспіль, при цьому успіхи Фореста не можна списати на якийсь сприятливий календар або щось подібне — схилили голови перед "лісниками" і міцний Брентфорд, і організований Евертон, і набираючий форму Вулвергемптон, і ультраатакуючий Тоттенгем , і непередбачуваний Манчестер Юнайтед, і лігочемпіонівська Астон Вілла. Як то кажуть, суперники – на будь-який смак. Сьогодні ж хлопці з Ноттінгема спробують додати до свого послужного списку своєї серії ще й лідерів АПЛ (знову).

Що стосується Ліверпуля, на адресу команди Арне Слота за підсумками нинішнього сезону сказано вже, напевно, абсолютно всі компліменти, які тільки можливі. Нідерландський фахівець спочатку був чи не найбільш ідеальною кандидатурою на те, щоб замінити Юргена Клоппа (про що ми писали ще рік тому в нашому матеріалі про потенційних наступників німця на Енфілді ), однак у плані результатів Слоту вдалося перевершити навіть найсміливіші очікування. Наразі ми маємо наступну картину: впевнене перше місце в АПЛ, лідерство у таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, а також ще не остаточно втрачені надії на фінал Кубка ліги на тлі нещодавньої поразки від Тоттенгема з мінімальним відставанням у рахунку.

Просто сухі факти – не більше. Локальний успіх Ліверпуля у першій половині сезону неможливо якось заперечувати. Інша річ, що куди цікавіше говорити про існуючі проблеми всередині, здавалося б, ідеального колективу. По-перше, якщо говорити про внутрішні моменти, то неоднозначні ситуації зі спливаючими контрактами лідерів команди — це те, що безперечно турбує вболівальників "червоних" та впливає на атмосферу в колективі. По-друге, щодо самої гри, то вже неодноразово ми бачили, як у Ліверпуля з'являються проблеми з рівнем фізичних кондицій, яких не вистачає на всю дистанцію матчів, через що доводилося підключати індивідуальний високий клас і характер. Чи це добре, коли тільки середина сезону, але вже зараз доводиться думати про перемоги "на характері"? Навряд, бо кому, як Ліверпулю, не знати, наскільки важлива в плані розподілу кондицій саме друга половина сезону.