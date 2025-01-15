Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 14 січня 2025 року.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на власному полі зіграв унічию з Борнмутом із рахунком 2:2.

Команда Енцо Марески провела дуже солідний перший тайм, однак обмежилась лише одним забитим м’ячем, тож мала хитку перевагу.

Після перерви ця перевага миттєво розтанула через привезений "синіми" пенальті, а вже посеред другого тайму вони почали поступатись за рахунком.

І лише на останніх хвилинах компенсованого часу Челсі вдалось урятуватись за допомоги відмінного удару зі штрафного від Ріса Джеймса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Борнмут у рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Челсі — Борнмут 2:2

Голи: Палмер, 13, Джеймс, 90+5 — Клюйверт, 50 (пен.), Семеньйо, 68

Челсі: Санчес — Кайседо (Кайседо, 81), Ачімпонг (Адарабіойо, 71), Колвілл, Кукурелья — Лавія (Джеймс, 56), Фернандес — Мадуеке (Феліш, 81), Палмер, Санчо — Джексон.

Борнмут: Траверс — Гілл (Клюйверт, 23), Забарний, Гюйсен, Керкез — Кук, Адамс — Брукс, Крісті, Семеньйо — Уаттара.

Попередження: Джексон, Лавія — Крісті, Брукс, Гейсен