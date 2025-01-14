Англія
14 січня 2025, 23:35
Штрафний Джеймса урятував Челсі від поразки Борнмуту із Забарним
Команда Енцо Марески провела зразковий перший тайм, але провалила другу половину й мусила шукати шляхи до порятунку.
Челсі — Борнмут, Getty Images
14 січня 2025, 23:35
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Борнмут 2:2
Голи: Палмер, 13, Джеймс, 90+5 — Клюйверт, 50 (пен.), Семеньйо, 68
Челсі: Санчес — Кайседо (Кайседо, 81), Ачімпонг (Адарабіойо, 71), Колвілл, Кукурелья — Лавія (Джеймс, 56), Фернандес — Мадуеке (Феліш, 81), Палмер, Санчо — Джексон.
Борнмут: Траверс — Гілл (Клюйверт, 23), Забарний, Гюйсен, Керкез — Кук, Адамс — Брукс, Крісті, Семеньйо — Уаттара.
Попередження: Джексон, Лавія — Крісті, Брукс, Гейсен