Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 14 січня 2025 року.

У рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест на власному полі зіграв унічию з Ліверпулем із рахунком 1:1.

Команда Нуну Ешпіріту Санту приголомшила суперників уже на старті зустрічі, після чого багато хто міг повірити в повторення результату першого кола.

Однак бодай цьому сценарію не дав здійснитись Арне Слот своєю вдалою заміною посеред другого тайму, після чого вже воротарю "лісників" Матсу Селсу доводилось власноруч рятувати нічию для власної команди в цій грі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Ліверпуль у рамках 21 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ноттінгем Форест — Ліверпуль 1:1

Голи: Вуд, 8 — Жота, 66

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс (Морено, 90) — Єйтс (Домінгес, 76), Андерсон — Еланга, Гіббс-Вайт (Морато, 90), Гадсон-Одої (Жота Сілва, 83) — Вуд (Авонії, 90).

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате (Жота, 66), ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 65) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас (Джонс, 75) — Гакпо.

Попередження: Гіббс-Вайт, Єйтс — Діас