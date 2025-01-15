Англія

Гравцю бракує часу на полі в цьому сезоні.

Лондонський Вест Гем відзначає цьогорічне зимове трансферне вікно не тільки початком роботи Грема Поттера на чолі клубу, а й активним пошуком підсилення на ринку.

Однією з проблемних ланок "молотобійців" при цьому є напад, і вони вирішили закрити це питання за рахунок придбання форварда Ноттінгем Форест Тайво Авонії.

27-річний виконавець долучився до складу "лісників" ще влітку 2022 року з німецького Уніон Берлін за 20,5 млн євро, проте в цьому сезоні йому помітно бракує ігрової практики — усього 383 хвилини у 18 матчах та один забитий м’яч.

Контракт нігерійця розраховано до 2027 року, тож Вест Гему доведеться домовлятись на кошти не менше, аніж 25 млн євро, а також боротись із бажанням Ноттінгема залишити в себе гравця через брак ротації.