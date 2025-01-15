Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та бірмінгемська Астон Вілла.

Евертон та бірмінгемська Астон Вілла зіграють у двадцять першому турі англійської Прем'єр-ліги на Гудісон Парк.

Девід Моєс, у своєму першому стартовому складі після повернення на посаду використав Гаррісона на правому та Брою в атаці, тоді як Віталій Миколенко звично розташується ліворуч у захисті.

Унаї Емері, на тлі перемоги над Лестером (2:1), залучив до стартового складу Онана в опорній зоні, тоді як Роджерс та Ремзі гратимуть на флангах атаки.

Евертон: Пікфорд — Янг, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Гаррісон, Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн.

Запасні: Вірджинія, Бегович, Паттерсон, Кін, Бету, О'Браєн, Ліндстрем, Армстронг, Шеріф.



Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь — Камара, Онана — Роджерс, Тілеманс, Ремзі — Воткінс.