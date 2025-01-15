Англія

Всі голи команди забили в першому таймі.

В рамках поєдинку 21 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал приймав на своєму полі Тоттенгем. Команда Мікеля Артети зазнала ряду невдач на початку року й хотіла реабілітуватись. Тоттенгем грав дуже нестабільно, тому міг здивувати. Не здивував хіба що Мікель Артета, залишивши Олександра Зінченка на лаві для запасних.

Арсенал дуже активно розпочав матч й намагався забити швидкий м'яч. Сумбур та небезпека прописались біля воріт Кінські, але до прицільних ударів по воротах справа не доходила. "Каноніри" традиційно намагались використовувати свою найпотужнішу зброю — кутові, але й вони не давали результату. Натомість чи не перша масована атака "шпор" принесла результат: Сон встиг до м'яча на краю штрафного й пробив в один дотик — м'яч зачепив Габріела й залетів в кут воріт. 0:1.

Після цього команда Анге Постекоглу знов почала захищатись великими силами. Здавалось, що тайм може так і завершитись, але зброя Арсеналу спрацювала. Деклан Райс виконав класну навісну передачу з кутового, а Соланке в боротьбі з Магальяесом переправив м'яч у власні ворота. 1:1. Вже під завісу тайму Леандро Троссар отримав м'яч на лівому фланзі, увійшов в штрафний й пробив точно в дальній кут. 2:1.

На початку другого тайму Тоттенгем трохи атакував, але Арсенал швидко повернув м'яч під свій контроль. Команда Мікеля Артети була ближчою до того, щоб відзначитись голом. Кай Гаверц двічі пробивав головою з вигідної позиції, але переграти Кінські не вдавалось. Вже ближче до кінця гри Едегор міг зняти всі питання, коли пробивав метрів з семи, але м'яч пройшов повз дальній кут.

На 87-й хвилині на полі з'явився Олександр Зінченко. Українець навіть зробив гострий простріл в чужому штрафному, але нічим більше не запам'ятався. В компенсований час Порро пробив чи прострілив з гострого кута, але Арсенал врятувала стійка. Це був найреальніший шанс "шпор" врятуватись. Втім, фінальний свисток зафіксував перемогу "канонірів".

Арсенал — Тоттенгем 2:1

Голи: Соланке (аг), 40, Троссар, 44 - Сон, 25

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Льюїс-Скеллі (Зінченко, 87) — Едегор, Парті, Райс (Меріно, 87) — Стерлінг (Мартінеллі, 61), Гаверц, Троссар (Тірні, 77)

Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дрегушін, Грей, Спенс — Біссума (Джонсон, 46), Сарр (Меддісон, 46), Бергвалль — Кулусевські, Соланке, Сон (Рішарлісон, 79)

Попередження: Гаверц, Льюїс-Скеллі, Магальяес — Сарр