Англія

Гравець мало грає, проте все одно щось коштує на ринку.

Англійський центральний захисник ямайського походження Ллойд Келлі минулого літа залишив Борнмут та в якості вільного агента долучився до Ньюкасла.

Однак одразу стати основним у команді Едді Гау 26-річний виконавець так і не зумів, тож переважно перша половина сезону для нього минула на лаві для запасних.

Усього 593 хвилин у 13 матчах та один гольовий пас у підсумку.

Очевидно, що таким перебігом справ Келлі не задоволений, і вже цієї зими в нього з’явився варіант нового трансферу — до турецького Фенербахче.

І хоча перемовини з агентами гравця були для "канарок" позитивними, із його клубом одразу домовитись не вийшло.

13 млн євро — такою була пропозиція турецького клубу, але "сорок" це не задовольнило.

Тим часом Transfermarkt оцінив гравця в 18 млн євро.