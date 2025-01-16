Англія

Аргентинець поки що залишається на Олд Траффорд.

Англійський Манчестер Юнайтед відхилив пропозицію італійського Наполі в 40 млн. євро щодо переходу вінгера Алехандро Гарначо. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Наполі не збирається робити нову пропозицію по аргентинцю і вибрав як нову ціль на заміну Кварацхелії вінгера італійської Болоньї Дана Ндоя.

Зазначається, що переговори між клубами вже почалися. Однак Болонью не влаштовує спочатку запропонована сума в розмірі 30 млн. євро.

Цього сезону Дан Ндоє відіграв за Болонью 21 матч, забив три голи та віддав дві результативні передачі.