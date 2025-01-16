"Чайки" набрали три очки на виїзді.
Іпсвіч - Брайтон, Getty Images
16 січня 2025, 23:29
У рамках 21-го туру АПЛ Іпсвіч на своєму полі приймав Брайтон.
Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота два голи.
Іпсвіч — Брайтон 0:2
Голи: Мітома, 59, Рюттер, 82
Іпсвіч: Волтон — Бернс (Тейлор, 70), О'Ши, Вулфенден, Грівз, Девіс — Гатчінсон, Філліпс (Гірст, 84), Каюсте (Морсі, 71), Броудгед — Делап (Кларк, 84)
Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Вебстер (Данк, 63), ван Геке, Еступіньян — Балеба, Аярі (Модер, 90) — Адінгра (Мінте, 63), О'Райлі (Рюттер, 63), Мітома — Педро (Велбек, 77)
Попередження: Делап, Вулфенден — Педро, Велтман.