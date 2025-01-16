Англія

Вінгер господарів перевернув матч й приніс "червоним дияволам" три очки.

В рамках поєдинку 21-го туру елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед приймав на своєму полі Саутгемптон. Команда Рубена Аморіма класно провела матчі проти Ліверпуля та Арсеналу й сподівалась набрати три очки. Саутгемптон лише звикає до вимог Івана Юрича, але команді потрібні були очки тут й зараз.

В перші хвилини гри Манчестер Юнайтед взяв м'яч під свій контроль та намагався організувати небезпечну атаку. Втім, першу гостроту створили саме гості: Сулемана вийшов на ворота під гострим кутом й пробив — Онана врятував Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" в цілому не встигали за швидкісним нападником Саутгемптона.

Далі були моменти команди Рубена Аморіма. Спочатку Гойлунн прорвався лівим флангом та покотив в центр, а Гарначо з вбивчої позиції пробив повз ворота. Трохи згодом Мейну вивалився на Рамсдейла й віддав пас в центр, але неточно. Це мав бути гол. "Святі" мали покарати господарів за це, коли Діблінг увірвався в чужий штрафний й пробив в дальній кут, але Андре врятував, а потім взяв і добивання Сулемана впритул.

Втім, вболівальники побачили гол в першому таймі. Забив Угарте, але є нюанс. Мануель опинився не в тому місці не в той час і від нього м'яч залетів у ворота після подачі з кутового. 0:1. Команди пішли відпочивати за рахунку 0:1, а вже по перерві на полі з'явився Антоні. Він же й мав шикарний момент, щоб зрівняти рахунок: Гарначо прострілив на дальню стійку, а Антоні в підкаті з декількох метрів примудрився пробити до рук Рамсдейлу.

Після цього Юнайтед рідко вдавалось створювати гостроту біля воріт Саутгемптона й в якийсь момент здавалось, що господарі вчетверте програють на своєму полі. Втім, у "червоних дияволів" ще є гравці, які після нового контракту продовжують грати на високому рівні. Спочатку Амад Діалло самостійно прорвався флангом й з другої спроби вразив ворота. 1:1. А вже на 90 хвилині Амад обігрався з Еріксеном й ударом в один дотик пробив Рамсдейла. 2:1. Думаєте, що це все? Ні. Пізніше Амад підловив захисника на невдалому прийманні м'яча й розстріляв порожні ворота. 3:1. Важка й емоційна перемога манкуніанців.

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 3:1

Голи: Діалло, 82, 90, 90+4 - Угарте (аг), 43

Манчестер Юнайтед: Онана — Йоро (Еріксен, 84), де Лігт, Мартінес — Діалло, Угарте (Крістофер Кольєр, 54), Мейну (Антоні, 46), Мазрауї (Магвайр, 83) — Гарначо, Фернандеш — Гойлунн (Зіркзе, 53)

Саутгемптон: Рамсдейл — Брі, Беднарек, Гарвуд-Белліс — Сугавара, Угочукву (Онуачу, 83), Арібо (Даунс, 73), Вокер-Пітерс — Діблінг (Смоллбоун, 63), Фернандеш (Армстронг, 74) — Сулемана

Попередження: Фернандеш — Діблінг, Даунс