Англія

Іспанець задоволений новим контрактом Ерлінга.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував продовження контракту з норвезьким форвардом Ерлінгом Голандом. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Продовження контракту з Голандом до 2034 року — це виняткова новина для всіх нас! Ми повинні створити умови, в яких він буде нестримний — так він стане найкращим.

Коли футболіст вирішує підписати такий контракт на 9,5 років, який не підписував ще ніхто, це означає, що він бажає показати, наскільки сильно хоче бути в цій команді", — сказав Гвардіола.