Клуб підписав нову угоду із норвезьким суперфорвардом.
Голанд, Ман Сіті
17 січня 2025, 11:13
Манчестер Сіті офіційно повідомив, що клуб продовжив контракт із нападником команди Ерлінгом Голандом.
Футболіст, чия угода завершувалась у 2027 році, продовжив контракт до 2034 року — на 9 з половиною років.
Фінансові детали нового контракту з норвежцем не розголошується, але англійські ЗМІ повідомляють, що це найдорожча угода в історії спорту.
Голанд приєднався до Сіті влітку 2022 року із Боруссії Д за 60 млн. Він забив 111 голів у 126 матчах за манкуніанців.
З "містянами" він виграв АПЛ, Кубок Англії, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.
Нагадаємо, Голанд вп'яте поспіль став найкращим гравцем року в Норвегії.