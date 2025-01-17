Англія

Клуб підписав нову угоду із норвезьким суперфорвардом.

Манчестер Сіті офіційно повідомив, що клуб продовжив контракт із нападником команди Ерлінгом Голандом.

Футболіст, чия угода завершувалась у 2027 році, продовжив контракт до 2034 року — на 9 з половиною років.

Фінансові детали нового контракту з норвежцем не розголошується, але англійські ЗМІ повідомляють, що це найдорожча угода в історії спорту.

Голанд приєднався до Сіті влітку 2022 року із Боруссії Д за 60 млн. Він забив 111 голів у 126 матчах за манкуніанців.

З "містянами" він виграв АПЛ, Кубок Англії, Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, Голанд вп'яте поспіль став найкращим гравцем року в Норвегії.