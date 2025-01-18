Англія

Бірмінгемці прагнуть підписати Лоїка Баде з Севільї.

Напередодні стало відомо про те, що центральний захисник Астон Вілла Дієго Карлос має змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно, проте наразі невідомо, яким саме стане його наступний клуб.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, у бірмінгемському клубі вже визначилися з найбільш бажаним варіантом для заміни 31-річного бразильцю.

Мова йде про центрального захисник Севільї Лоїка Баде, який наразі є головною ціллю Астон Вілла на позицію центрального захисника.

У поточному сезоні Лоїк Баде провів за Севілью 16 матчів у всіх турнірах, в яких він віддав одну результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює 24-річного француза у 25 мільйонів євро. Його поточний контракт спливає влітку 2029 року.