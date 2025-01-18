Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Брентфорд та Ліверпуль.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
18 січня 2025, 16:03
Брентфорд та Ліверпуль зіграють на Ком'юніті в рамках двадцять другого туру англійської Прем'єр-ліги.
Томас Франк, на тлі нічиєї проти Манчестер Сіті (2:2), залучив до стартового складу Єгора Ярмолюка в центр поля.
Арне Слот, після нічиєї проти Ноттінгем Форест (1:1), використав із перших хвилин Цимікаса на лівому фланзі оборони.
Брентфорд: Флеккен — Роерслев, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер — Нергор, Ярмолюк, Янельт — Мбемо, Вісса, Дамсгор.
Запасні: Вальдімарссон, Генрі, Шаде, Єнсен, Карвалью, Мі, Конак, Меггома, Кім Чі Су.
Запасні: Келлегер, Ендо, Нуньєс, К’єза, Джонс, Елліотт, Робертсон, Кванса, Бредлі.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Гакпо.
Гра Брентфорд — Ліверпуль почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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