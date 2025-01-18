Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Брентфорд та Ліверпуль.

Брентфорд та Ліверпуль зіграють на Ком'юніті в рамках двадцять другого туру англійської Прем'єр-ліги.

Томас Франк, на тлі нічиєї проти Манчестер Сіті (2:2), залучив до стартового складу Єгора Ярмолюка в центр поля.

Арне Слот, після нічиєї проти Ноттінгем Форест (1:1), використав із перших хвилин Цимікаса на лівому фланзі оборони.

Брентфорд: Флеккен — Роерслев, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер — Нергор, Ярмолюк, Янельт — Мбемо, Вісса, Дамсгор.

Запасні: Вальдімарссон, Генрі, Шаде, Єнсен, Карвалью, Мі, Конак, Меггома, Кім Чі Су.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Гакпо.