Англія

Коментар нідерландського фахівця.

Арне Слот радий, що Ліверпуль вирвав перемогу в матчі з Брентфордом (2:0).

"Під час сезону ти сподіваєшся, що в тебе будуть такі моменти. Ми могли забити пізні переможні голи в матчах із Ман Юнайтед, Форестом, Фулгемом. Сьогодні вийшло. Нам вдалося забити на останніх секундах.

Ми були близькі до того, щоб не отримати те, на що заслужили. Як і у вівторок, коли ми грали з Ноттінгемом, ми створили дуже багато моментів, але були близькі до того, щоб залишитися без перемоги. Але в підсумку ми забили і перемогли наприкінці матчу, це радує найбільше. Гра була важливою.

Дарвін Нуньєс завжди має великий вплив на гру, коли виходить. Він привносить енергійність і міць. У більшості матчів останні півгодини ми проводимо в районі штрафного суперника, контролюючи гру, і саме тут Дарвін проявляє себе найкраще. У перші півгодини гра відкрита, а в кінцівці ми домінуємо. І здорово, що в такій ситуації в нас є хтось на кшталт Нуньєса", — сказав Слот.

У наступному турі Ліверпуль прийматиме Іпсвіч, тоді як Брентфорд зіграє в гостях у лондонського Крістал Пелес.