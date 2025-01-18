Англія

Український півзахисник, як і вся команда Томаса Франка, провела відмінний домашній матч. Але не дотерпіла.

Розклад суботніх протистоянь у рамках двадцять другого туру англійської Прем’єр-ліги був підлаштований таким чином, щоб у підсумку всі потрібні акценти змістити на вечірній двобій лондонського Арсеналу та бірмінгемської Астон Вілли, хоча й до того було чимало цікавих зустрічей. Одна з них — на стадіоні Ком’юніті поміж Брентфордом та Ліверпулем, перша зустріч яких у цьому сезоні завершилась перемогою команди Арне Слота з рахунком 2:0 на Енфілді.

Відтоді вже минуло чимало часу, однак віз і нині там — "червоні" очолюють турнірну таблицю в перегонах за "золотом", тому кожен із переслідувачів вичікує на їхню помилку кожного наступного туру. Утім, кількість прав схибити є вичерпною величиною, тож після двох поспіль нічийних результатів проти Манчестер Юнайтед (2:2) та Ноттінгем Форест (1:1) Ліверпуль просто не мав права на помилку.

Однак "бджіл" ситуація суперників мало бентежила, тож до втрати очок команди Слота за підсумком вечора була доволі близькою. Бо Ліверпуль у цій зустрічі міг вражати лише одним — кількістю завданих ударів у бік чужих воріт. І, можливо, поганою реалізацією тих поодиноких реальних гольових моментів, які все ж таки виникали в гостей. Як, наприклад, удари Гакпо наприкінці першого тайму, чи момент із спробою пробити головою від Діаса на його початку.

Брентфорд тим часом постійно претендував на гру в контратаках, а Ярмолюк при цьому відігравав чи не провідну роль, якщо не враховувати явного лідера — Мбемо. І моменти в господарів, можливо, навіть були подекуди більш гострими за дальній постріл Гравенберха посеред тайму, який добряче струхнув поперечину. І ось у такому футболі в обидва боки минав ігровий час, тож кожен глядач міг у цій грі знайти щось для себе.

У другому таймі гра вже більше проходила біля воріт Флеккена, але якось не з’являвся до останнього моменту в нашому полі зору Салах, Діас проводив не найкращу гру, центр поля Ліверпуля місцями не давав потрібної інтенсивності, і в підсумку вся команда Слота страждала від неспроможності довести м’яч до фінальної стадії атак. І, звичайно, контратаки Брентфорда на тлі всього цього. "Бджоли" грали настільки гостро, наскільки це відповідало доцільності гри проти лідера чемпіонату.

Але в цьому матчі були також і останні хвилини — у компенсований час, коли в команди Томаса Франка не вдалось нічого. Ярмолюку так і не пощастило заблокувати й другий простріл Трента на лівому фланзі власного штрафного, після чого Нуньєс у дотик розстріляв ворота. Брентфорд побіг відіграватись, однак зловив атаку у відповідь, і Нуньєс забив ще раз, але з пасу Елліотта. Окрім цього, було ще під 30 ударів гостей по чужих воротах, але все йшло до нічиєї.

У наступному турі Ліверпуль прийматиме Іпсвіч, тоді як Брентфорд зіграє в гостях у лондонського Крістал Пелес.Брентфорд0:2Нуньєс, 90+1, 90+3Флеккен — Роерслев, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер — Нергор, Ярмолюк, Янельт (Шаде, 66) — Мбемо, Вісса, Дамсгор (Єнсен, 80).Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 65) — Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 80) — Салах, Собослаї (Елліотт, 80), Діас (Нуньєс, 65) — Гакпо (К’єза, 87).Попередження: Нергор, Роерслев — Цимікас, Собослаї, Нуньєс.