"Червоні" виявляють інтерес до вінгера з Ла Ліги.
Такефуса Кубо, Getty Images
18 січня 2025, 23:27
Вінгер Реал Сосьєдаду Такефуса Кубо може перебратися в Ліверпуль. Уже влітку лави "червоних", ймовірно, залишить Мохамед Салах — його контракт закінчується в червні.
Як повідомляє Transfer News Live, посилаючись на El Nacional, у Ліверпулі позначили Кубо як заміну зоряному єгиптянину в довгостроковій перспективі. Якщо вірити джерелу, англійський гранд готовий включити в угоду Гарві Елліотта, Федеріко К'єзу і Ватару Ендо.
Експерти Transfermarkt оцінюють вартість Такефуси Кубо в 40 млн євро.
У поточному сезоні 23-річний японський футболіст відзначився п'ятьма забитими голами і трьома результативними передачами в 26 поєдинках за Реал Сосьєдад у всіх турнірах.