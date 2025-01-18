Англія

"Червоні" виявляють інтерес до вінгера з Ла Ліги.

Вінгер Реал Сосьєдаду Такефуса Кубо може перебратися в Ліверпуль. Уже влітку лави "червоних", ймовірно, залишить Мохамед Салах — його контракт закінчується в червні.

Як повідомляє Transfer News Live, посилаючись на El Nacional, у Ліверпулі позначили Кубо як заміну зоряному єгиптянину в довгостроковій перспективі. Якщо вірити джерелу, англійський гранд готовий включити в угоду Гарві Елліотта, Федеріко К'єзу і Ватару Ендо.

Експерти Transfermarkt оцінюють вартість Такефуси Кубо в 40 млн євро.

У поточному сезоні 23-річний японський футболіст відзначився п'ятьма забитими голами і трьома результативними передачами в 26 поєдинках за Реал Сосьєдад у всіх турнірах.