Інше

32-річний єгиптянин може почати заробляти як Роналду.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах залишається метою клубів із Саудівської Аравії. Єгипетський футболіст поки не продовжив контракт із "червоними", що закінчується наступного літа.

Як відомо, у 32-річної зірки є варіанти продовження кар'єри в Саудівській Аравії. Згідно з відомостями журналіста Грема Бейлі, саудівські клуби готові запропонувати Салаху приблизно ту саму зарплату, що й у Кріштіану Роналду в Ан-Насрі.

Таким чином, 32-річний форвард стане одним із найбільш високооплачуваних гравців у світі, якщо прийме пропозицію.

Нагадаємо, що Салах виступає за Ліверпуль із 2017 року. Керівництво мерсисайдців, як і раніше, розраховує продовжити договір.

Раніше повідомлялося, що Салах встановив рекорд АПЛ.