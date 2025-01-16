32-річний єгиптянин може почати заробляти як Роналду.
Мохамед Салах, Getty Images
16 січня 2025, 22:57
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах залишається метою клубів із Саудівської Аравії. Єгипетський футболіст поки не продовжив контракт із "червоними", що закінчується наступного літа.
Як відомо, у 32-річної зірки є варіанти продовження кар'єри в Саудівській Аравії. Згідно з відомостями журналіста Грема Бейлі, саудівські клуби готові запропонувати Салаху приблизно ту саму зарплату, що й у Кріштіану Роналду в Ан-Насрі.
Таким чином, 32-річний форвард стане одним із найбільш високооплачуваних гравців у світі, якщо прийме пропозицію.
Нагадаємо, що Салах виступає за Ліверпуль із 2017 року. Керівництво мерсисайдців, як і раніше, розраховує продовжити договір.
Раніше повідомлялося, що Салах встановив рекорд АПЛ.