Нападник Ліверпуля Мохамед Салах залишається метою клубів із Саудівської Аравії. Єгипетський футболіст поки не продовжив контракт із "червоними", що закінчується наступного літа.

Як відомо, у 32-річної зірки є варіанти продовження кар'єри в Саудівській Аравії. Згідно з відомостями журналіста Грема Бейлі, саудівські клуби готові запропонувати Салаху приблизно ту саму зарплату, що й у Кріштіану Роналду в Ан-Насрі. 

Таким чином, 32-річний форвард стане одним із найбільш високооплачуваних гравців у світі, якщо прийме пропозицію.

Нагадаємо, що Салах виступає за Ліверпуль із 2017 року. Керівництво мерсисайдців, як і раніше, розраховує продовжити договір. 

Раніше повідомлялося, що Салах встановив рекорд АПЛ