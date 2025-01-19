Англія

Можливо, хоч у Іспанії повернеться на належний рівень.

Під час літнього трансферного вікна 2022 року англійський Манчестер Юнайтед дуже сильно помилився в питанні підсилення власного складу, виклавши майже 100 млн євро амстердамському Аяксу за бразильського нападника Антоні.

Після цього через серію невдалих виступів за "Червоних дияволів" трансферна вартість гравця зменшилась аж у п’ять разів, і наразі 24-річний виконавець не має шансів на потрапляння до стартового складу команди Рубена Аморіма в осяжному майбутньому.

Саме тому клуб та гравець найближчим часом планують наважитись на непопулярний, але все ж таки необхідний, крок — Антоні піде до оренди на тлі контракту, який має завершитись лише в 2027 році.

Севільський Бетіс визвався допомогти в цьому питанні, але лише за умови, що Юнайтед допоможе з частковою виплатою зарплатні футболіста.

Наразі сторони перебувають на фінальному етапі перемовин щодо угоди, яка не включатиме опцію повноцінного трансферу.

Антоні в цьому сезоні провів 401 хвилину в 13 матчах та забив один гол.