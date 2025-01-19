Англія

Доля Аліші Леманн при цьому залишається невизначеною.

Бразильський центральний півзахисник Дуглас Луїс долучився до складу туринського Ювентуса влітку минулого року в якості трансферу з бірмінгемської Астон Вілли за 51,5 млн євро.

Кошти за 26-річного виконавця були сплачені чималі, проте заграти в команді Тіаго Мотти бодай на звичному для себе рівні він досі так і не зумів.

Як наслідок, уже під час першого трансферного вікна від моменту виступів за "Стару Синьйору" Дуглас Луїс потрапив до переліку потенційних претендентів на вихід.

Поки що, виключно на тимчасовій основі, бо наразі єдиний кандидат на підписання бразильця, англійський Манчестер Сіті, пропонує виключно оренду до кінця сезону без права викупу.

Ювентус тим часом розраховує або на повноцінний продаж, або все ж таки на тимчасову угоду з фіксованою клаусулою, проте покупців наразі знайти не може.

На рахунку Луїса 16 матчів (474 хвилини).