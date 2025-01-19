Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Евертон та лондонський Тоттенгем.

Евертон та лондонський Тоттенгем зіграють на Гудісон Парк у двадцять другому турі англійської Прем'єр-ліги.

Девід Моєс, після поразки від бірмінгемської Астон Вілли (0:1), залучив до стартового складу О'Браєна на правий фланг оборони, тоді як Ліндстрем розташується над ним у атаці. Віталій Миколенко — звично ліворуч у захисті.

Анге Постекоглу, на тлі поразки в дербі від Арсеналу (1:2), використав із перших хвилин Грея в центрі поля, тоді як Меддісон гратиме ліворуч в атаці.

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гує, Мангаля — Ліндстрем, Дукуре, Ндіає — Калверт-Льюїн.

Запасні: Вірджинія, Бегович, Паттерсон, Кін, Гаррісон, Бету, Янг, Армстронг, Шеріф.



Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дрегушін, Девіс, Спенс — Грей, Бергвалль, Сарр — Кулусевські, Сон Хин Мін, Меддісон.

Запасні: Остін, Регілон, Гарді, Аджаї, Олусесі, Ян Мін Хьок, Мур, Рішарлісон, Ланкшир.Гра Евертон — Тоттенгем почнеться о 16:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.https://football.ua/games_online/96571.html