Англія

Наразі жодної пропозиції щодо гравця не надходило.

Данський фланговий універсал нігерійського походження Патрік Доргу проводить лише свій другий сезон на "дорослому" рівні в складі італійського Лечче, куди перейшов із Норшелланна за 200 тис. євро, проте його прогрес не залишається непоміченим.

20-річним виконавцем починають потрохи цікавитись великі гравці трансферного ринку, і "вовки" при цьому добре знають ціну власному гравцю.

40 млн євро — стільки хоче Лечче за Доргу, але навіть ця сума не відлякує, наприклад, англійський Манчестер Юнайтед, який розраховує закрити цей перехід під завершення трансферного вікна.

У будь-якому випадку, це придбання коштуватиме клубу значно менше за можливі переходи Мілоша Керкеза з Борнмута чи Нуну Мендеша з новим контрактом із Парі Сен-Жермен.

На рахунку данця 22 матчі, три голи та одна гольова передача.