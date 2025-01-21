Англія

Бірмінгемці не хочуть продавати свого найкращого гравця.

Вест Гем зробив пропозицію Астон Віллі щодо трансферу нападника Джона Дурана, повідомляє журналіст Давид Орнштейн.

За інформацією джерела, Вест Гем запропонував за Дурана 57 млн фунтів, включаючи бонуси. Очікується, що пропозиція буде відхилена, оскільки Астон Вілла не має наміру продавати нападника. Тим більше, що нещодавно футболіст продовжив контракт.

Цього сезону 21-річний Дуран взяв участь у 27 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 12 голами. Чинна угода гравця з клубом розрахована до літа 2030 року.