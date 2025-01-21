Іспанія

Тренер не збирається говорити про Реал.

Головний тренер Баєра є головним претендентом на те, щоб очолити Реал після відходу Карло Анчелотті. Іспанець розповів про своє ставлення до цих чуток.

"Час іде, а прихильність залишається – ці стосунки незабутні. Я ціную це, зв'язок дуже міцний. Це був дуже приємний етап для мене як гравця, напружені роки, нам було важко досягти бажаного, але ми цього домагалися і продовжували успіх надовго.

Як ставлюсь до питань про Реал? Я до них не готувався, але вони мене не турбують та не дивують", — сказав Алонсо.

Чинний контракт італійця з мадридцями розрахований до літа 2026 року.

Наразі Реал посідає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи Атлетіко на два пункти, але у команди Сімеоне на одну зіграну гру менше. У загальному етапі Ліги чемпіонів "вершкові" обіймають 20 місце з дев'ятьма набраними пунктами після шести турів.