Бразилець продовжить кар'єру в Іспанії.
Антоні, Getty Images
21 січня 2025, 09:57
Бетіс досяг усної домовленості з Манчестер Юнайтед щодо оренди бразильського вінгера Антоні, повідомляє Фабріціо Романо.
Оренда буде розрахована до кінця нинішнього сезону і не матиме опції викупу. Найближчим часом Антоні пройде медогляд, після чого про угоду буде оголошено офіційно.
Цього сезону Антоні провів 13 матчів, у яких забив один гол. Його чинний контракт розрахований до літа 2027 року.
Влітку 2022 року Антоні перейшов в англійський клуб з Аякса за 95 мільйонів євро.