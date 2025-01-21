Англія

Бразилець продовжить кар'єру в Іспанії.

Бетіс досяг усної домовленості з Манчестер Юнайтед щодо оренди бразильського вінгера Антоні, повідомляє Фабріціо Романо.

Оренда буде розрахована до кінця нинішнього сезону і не матиме опції викупу. Найближчим часом Антоні пройде медогляд, після чого про угоду буде оголошено офіційно.

Цього сезону Антоні провів 13 матчів, у яких забив один гол. Його чинний контракт розрахований до літа 2027 року.

Влітку 2022 року Антоні перейшов в англійський клуб з Аякса за 95 мільйонів євро.