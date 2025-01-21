Англія

Талановитий універсальний парагваєць приєднається до команди Кірана Маккенни.

Атакуючий півзахисник Брайтона Хуліо Енсісо у зимове трансферне вікно змінить клубну прописку на тлі недостатньої кількості ігрового часу, яке він отримує у таборі "чайок" із призначенням Фабіана Гюрцелера на посаду головного тренера.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 20-річний талановитий парагваєць залишиться в англійській Прем'єр-лізі та незабаром приєднається до Іпсвіч Таун, який є одним із головних претендентів на виліт.

За інформацією джерела, клуби домовилися про орендну угоду футболіста до червня цього року, а "трактористи" повністю покриватимуть заробітну плату Енсісо. Зазначається, що у гравця було понад три варіанти продовження кар'єри, але він обрав Іпсвіч.

У поточному сезоні Хуліо Енсісо провів за Брайтон 581 хвилину у 16 матчах, в яких він забив один гол та віддав один асист.